子どもの視力は発達の途中にあり、注意深く見守ることがとても大切です。しかし、小さな子どもは自覚症状を人にうまく伝えられないことも多く、異変に気づくのが遅れてしまうケースもあるそうです。そこで、子どもの弱視やその早期発見などについて、「池袋東口アイクリニック」の石塚匡彦先生に詳しく話を聞きました。 監修医師：石塚 匡彦（池袋東口アイクリニック） 2013年、獨協医科大学医学部医学科卒業。その後