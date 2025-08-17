石本正さんの業績を振り返る企画展＝2日、島根県浜田市京都を拠点に舞妓の裸婦像などを描き、女性の美を追求した島根県浜田市出身の日本画家石本正さん（1920〜2015年）が亡くなってから9月26日で10年となる。同市立石正美術館は来年3月まで、石本さんの業績を振り返る企画展を開催。画材が入手しにくい戦後に、苦労して創作した姿が垣間見える作品もある。同館によると、石本さんは1940年、京都市立絵画専門学校（現京都市立