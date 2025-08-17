◇パ・リーグオリックス―西武（2025年8月17日京セラD）オリックスの太田椋内野手（24）が、自身初の満塁弾を放った。6点劣勢の5回1時満塁で、西武・隅田の初球を一閃。打球はバックスクリーンに飛び込むグランドスラムとなった。キャリア7年目で初の満塁本塁打に、重苦しい雰囲気だった京セラドームも大盛り上がり。8号は既にキャリアハイと、成長株の飛躍が止まらない。