仙台育英を破った沖縄尚学、アルプスからは「ハイサイおじさん」甲子園に響いた“魔曲”の効果に、ファンから驚きの声が上がっている。開催中の第107回全国高校野球選手権で17日、沖縄尚学（沖縄）が延長11回タイブレークの末、仙台育英（宮城）を5-3で破った。勝ち越した11回に応援団が奏でたのは「ハイサイおじさん」。これに「魔曲感半端ない」「こわいねんこの曲」などとコメントが並んだ。無死一、二塁から始まるタイブレ