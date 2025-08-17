◇第107回全国高校野球選手権東洋大姫路―西日本短大付（2025年8月17日甲子園）東洋大姫路が中盤に勝ち越した。1―2の5回2死一、三塁で3番・高畑知季の左前打で追いついた。さらに2死一、二塁で、4番・白鳥翔哉真が西日本短大付の2番手・中野から中前に勝ち越し適時打を放った。白鳥は「桧山進次郎」の応援曲が流れる中、3試合連続タイムリー。父親が阪神で活躍した桧山氏のファンであることから「翔哉真（ヒヤマ