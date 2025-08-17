◇セ・リーグ巨人―阪神（2025年8月17日東京D）巨人の赤星優志投手（26）が17日、阪神戦（東京D）に今季20度目の先発登板。0―0の4回に3点を失い、4回76球3失点（自責1）で降板した。3回まではストライクゾーンを広く使い力投も、0―0で迎えた4回に3安打を許し、守備のミスも重なり3点を失った。4回先頭の中野を右飛に打ち取った後、森下に四球、4番・佐藤輝を2打席連続三振に斬り2死一塁で迎えた大山に右前打を打たれ