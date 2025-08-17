お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が16日、自身のブログを更新。ロサンゼルスでの朝食を紹介した。【写真】ハイヒール・モモコが紹介した“1万円超え”の朝食次男に会うために米・ロサンゼルスを訪れているモモコ。これまでにラスベガス観光やドジャースタジアムでのMLB観戦など、満喫している様子をブログでアップしている。この日は「ロサンゼルスのEREWHONというスーパーで買って来た物を朝ごはんに食べました!!」