16日、岐阜県高山市の北穂高岳で、クライミングをしていた40代の男性が滑落し、行方がわからなくなっています。警察によりますと、行方がわからなくなっているのは、東京都練馬区に住む会社員の40代の男性です。男性は16日、4人のグループで高山市の北穂高岳でクライミングをしていたところ、滑落したということです。同行者から連絡を受けた山小屋の支配人が16日午後1時ごろ通報し、警察の山岳警備隊が捜索を行いましたが、男性の