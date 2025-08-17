「巨人−阪神」（１７日、東京ドーム）巨人先発の赤星が４回３失点で降板した。三回まで無失点に抑えたが、四回２死一、三塁から高寺の右前適時打を丸が後逸。２者の生還を許した。さらに２死三塁から坂本に右前適時打を浴びた。四回１死一、二塁の好機に打順が回り、代打ヘルナンデスを送られて降板となった。４回５安打３失点、自責点は１だった。「最少失点で抑えたかったです。チームに申し訳ないです」とコメントし