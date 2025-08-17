◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンＤ）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（前３Ａタコマ）が移籍後初１軍登板し、暴投で二塁進塁を許した。４回先頭、ボスラーを四球で出塁させ、続く板山に対しての４球目、１４４キロのスプリットが板山の足元に向かって飛んできた。捕手の戸柱も取ることができず、ボールは転々とバックネットの方へと転がり、その間にボスラーは二塁に進んだ（記録は暴投）。その後板山を空