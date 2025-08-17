ホテル日航成田は、「ファミリーバイキング」を8月1日から31日まで提供する。ライブキッチンでは、マンゴーソースを添えるフレンチトーストやランチ限定の「“恋する豚”のローストポーク」やディナー限定の「ローストビーフ」を提供する。サンドイッチコーナーではコッペパンやトルティーヤにお好みの具材を挟んでオリジナルサンドイッチ作りができる。メイン料理には「サーモンのポワレ 醤油麹の香るソースブールブラン」、「白