◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神（17日、東京ドーム）巨人・赤星優志投手が4回で降板。今季7勝目とはなりませんでした。首位阪神とのカード3戦目の先発を任された赤星投手。初回は2アウトから森下翔太選手にヒットこそ許しましたが、4番佐藤輝明選手にはカウント2-2からの5球目、外角低めに148キロのストレートを投げきり、見逃しの三振で無失点に抑えます。2回を三者凡退、3回は才木浩人投手にヒットを許しますが、近本光司選手を