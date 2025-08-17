東方神起のユンホが１６日、韓国・ボーイズグループ選抜オーディション番組「Ｂ：ＭＹＢＯＹＺ」４ラウンドの審査員として登場した。この日の放送では、ビギナー（参加者）たちが４ラウンドを迎え、東方神起の「呪文」のステージを準備する姿が公開された。そして審査員としてユンホが登場すると、観客はもちろん、ビギナーたちも大きな歓声を上げた。ＭＣのＤＥＸは、ユンホを「Ｋ−ＰＯＰそのものであり、歴史と言っても