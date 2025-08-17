今日17日の北日本は、前線の通過に伴い活発な雨雲のかかっている所があり、大雨となっています。このあとも夜遅くにかけて土砂災害や河川の氾濫などに厳重に警戒してください。東日本から西日本では、局地的に雨雲やカミナリ雲が発達しており、天気急変に注意が必要です。なお、近畿では大雨となっている所もあります。北日本では今日17日夜にかけて大雨警戒オホーツク海にある低気圧からのびる前線が、今日17日から明日18日にかけ