◆ソフトバンク―ロッテ（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの牧原大成が二塁へのタッチアップに失敗し、痛恨の走塁死となった。お互い無得点で迎えた5回。牧原大は先頭で中前打を放って出塁に成功する。続く野村勇の打球は左中間への深い当たりとなり、中堅手藤原恭大が捕球するとスタート。しかし、藤原が二塁へすぐさま送球し、二塁タッチアウトとなった。続く海野隆司が空振り三振に倒れ、この回の攻撃も無得