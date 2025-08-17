◆第107回全国高校野球選手権・3回戦仙台育英3―5沖縄尚学（延長11回）（17日、甲子園）沖縄尚学が延長11回に及ぶ熱戦を制し、2年ぶりのベスト8進出を決めた。最速150キロの左腕エース末吉良丞（2年）が11回を完投。相手のプロ注目左腕、吉川陽大（3年）に投げ勝ち「投げ合いでは絶対にマウンドを降りたくない。ずっとマウンドにいたいと思ったので、投げ負けないという気持ちで投げていました」。公式戦自己最多の169球を