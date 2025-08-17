¶²ÉÝ¤¹¤é´¶¤¸¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î´é·Ý¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥­¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¤¥¯¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È ¡Á¿¿²Æ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¡¼¥È¥Í¥¿60Ï¢È¯! ÂçÉü³èSP¡Á¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£ÀÄ¿¹¸©¤Î¡Ö¤Í¤Ö¤¿¡×¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í´éÌÌ¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥«¥Ã¤È¸«³«¤¤¤¿ÌÜ¡¢Äß¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Èý