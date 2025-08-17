「巨人−阪神」（１７日、東京ドーム）巨人の丸佳浩外野手が痛恨の失策を犯し、計３点の先制を許した。２死一、三塁から赤星が右前にクリーンヒットを浴びた。この打球を右翼の丸がまさかの後逸。その間に一塁走者までも生還し、打者走者は一気に三塁へ進んだ。続く坂本にもタイムリーを浴び、３点を先行された巨人。ベンチの阿部監督も厳しい表情を浮かべていた。それでも五回先頭の第３打席でカウント３−１からの直球