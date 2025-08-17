俳優の深田恭子さんと観月ありささんが、それぞれのInstagramを更新し、2人で一緒に写った同じ写真を投稿。仲の良さが伝わる内容に、ファンの間で大きな反響を呼んでいます。写真では、2人が顔を寄せ合いながら笑顔を見せており、深田さんはピースサインをしています。 【写真を見る】【 深田恭子 ＆ 観月ありさ 】顔寄せ合う仲良し２ショットに反響続々「恭ちゃん」「ありちゃん」と呼びあい「TOO SHY SHY BOY!」歌唱