暑い日は、さらりと食べやすい汁物にひと工夫。料理家・榎本美沙さんが教えてくれた『ピーマン豚汁』は、しょうがの香りと豚肉がシャキシャキのピーマンを引き立てる一品。栄養も、うまみもたっぷりです！シャキシャキとした生のピーマンがくせになる！ わが家のおなじみのメニューで、とくに夏の間は何度も作っています。榎本美沙さん『ピーマン豚汁』のレシピ材料（2人分）と作り方ピーマン2個は縦半分に切り、横に幅3mmに切る。