¥Ö¥é¥ó¥³¤ËºÂ¤êÈù¾Ð¤ß¤«¤Ä¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥2¿Í¤¬¥ä¥ó¥­¡¼É÷³Ø¥é¥ó2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ï¥ë·¯¤Ë²ñ¤¨¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢³Ø¥é¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏM!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ(27)¡£¥Ö¥é¥ó¥³¤ËºÂ¤Ã¤Æ»Ø¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ÇÈù¾Ð¤àSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡(28)¤Î¸å¤í¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡×(TBS¡¢2023Ç¯)¤Ç½é¶¦±é¡£ÌÜ¹õ¤¬¼ç±é¤Î¥Ï¥ë¡¢º´Ìî¤¬Ãæ³Ø»þ