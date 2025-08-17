「DNAすごい」母親の正体明かし騒然！人気ドラマに出演する19歳女優が、母親が五輪レジェンド選手であることが明かしネットが騒然となった。日曜劇場「ラストマン-全盲の捜査官-」(TBS、2023年)や、ドラマ「なんで私が神説教」(日本テレビ、25年)などに出演した宮下結衣(19)は、12日の「ラヴィット！」(TBS)に初出演。1988年ソウル五輪アーティスティックスイミングで銅メダル獲得した小谷実可子さん(58)の娘であることを明か