福岡東署は17日、福岡市東区箱崎4丁目7番付近の路上で16日午後7時ごろ、通行中の女性が見知らぬ男から「かわいいね」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は身長170くらいで20代から30代。短髪、半袖、半ズボン、スリッパ、白色マスクを着用。