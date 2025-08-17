◇セ・リーグDeNA−中日（2025年8月17日バンテリンＤ）3年ぶりに日本球界に復帰したDeNAの藤浪晋太郎投手（31）が17日、中日戦（バンテリンD）に先発登板。4回に初めての四球を与え、続く打者への暴投でピンチを迎えたが、無失点で切り抜けた。レギュラーシーズンでは22年9月23日広島戦以来、1059日ぶりのマウンドで左打者9人を並べた中日打線と対戦。2回に1点を失ったものの、3回を3者凡退に抑えた。4回先頭のボスラ