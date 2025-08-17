スポーツイラストを多数手がける田村大さん（41）が16日（日本時間17日）、ドジャースタジアムを訪れ、山本ら選手と交流を深めた。日本時間17日は山本の27歳の誕生日とあって、同行した元オリックスの宮崎祐樹さんを介して、山本の投球フォームを描いた絵を直接プレゼントし「写真も撮らせていただき、“応援しています”という言葉をお伝えしました」と笑みを浮かべた。その後はメジャーリーグの試合を初観戦。「現地に来れ