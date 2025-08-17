パドレスは１６日（日本時間１７日）、敵地ロサンゼルスでのドジャース戦に０―６で完敗。同率首位で並んでいたライバルを相手に序盤の失態で大量リードを許し、再び地区２位に転落した。攻守で誤算だらけだった。先発したディラン・シース投手（２９）は初回だけで３者連続を含む４四球。１安打で３点を失い、続く２回も制球が定まらず２四球で出塁させた走者を中堅手・メリルの失策で生還させてしまった。攻撃陣も初回にタテ