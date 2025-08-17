◇第107回全国高校野球選手権第12日 3回戦 津田学園0―5横浜（2025年8月17日甲子園）津田学園（三重）が選抜大会優勝の横浜（神奈川）に敗れ、8強進出はならなかった。佐川竜朗監督（47）は「春の優勝校にこういうゲームができたというのは、子どもたちが最後まで頑張ってきた成果が出たかなという面で言うと、子供たちに感謝の気持ちいっぱいです」とすがすがしい表情で振り返った。王者相手に必死で食らいついた。最速