◇プロ野球セ・リーグ巨人-阪神(17日、東京ドーム)阪神の先発・才木浩人投手が4回まで巨人打線を無失点に抑え、昨季から続く、対巨人で連続無失点が35イニングに到達しました。才木投手は、試合前の時点で巨人戦は今季19イニング無失点、昨季の8月31日から31イニング連続無失点を継続していました。そして初回を無失点に抑えると、2回に1アウト2・3塁のピンチを招きますが、中山礼都選手をセカンドゴロ、赤星優志投手を三振に打ち