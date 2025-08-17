◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１７日・東京ドーム）巨人は赤星優志投手が７勝目を目指して２週間ぶりに先発。３回まで無失点と好投していたが４回に３点を先制され、３回５安打３失点（自責１）で降板した。１死から森下翔太外野手に四球、佐藤輝明内野手は空振り三振に打ち取ったが、大山悠輔内野手に右前打され２死一、三塁となり、高寺望夢内野手の右前打で三塁から森下が帰り１点目。さらにこの打球を右翼・丸佳浩