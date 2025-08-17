近畿地方は、8月の終わりにかけて気温は平年より高く、大阪や京都、奈良など市街地を中心に、猛暑日や熱帯夜の続く所があるでしょう。引き続き、熱中症の対策を心がけてください。18日〜24日危険な暑さ続く近畿地方は、明日18日から24日(日)にかけて、太平洋高気圧に覆われる見込みです。晴れる所が多いですが、山沿いを中心に雨や雷雨の所があるでしょう。晴れていても急に雨が降り出す恐れがあるため、空模様の変化にお気をつ