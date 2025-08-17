「地上波などへの復帰は当分難しいでしょうね。事務所からテレビ各局などに対し、仕事の営業はかけられないと聞いています。報道に対して真相を明かさずにスルーしている永野さん対して、世間はまだ疑問を持ち、厳しい声が寄せられています」芸能関係者が“完全復帰までの遠い道のり”を語るのは、女優・永野芽郁についてだーー。永野は4月末に「週刊文春」で、既婚者である俳優の田中圭との不倫疑惑を報じられた。報道当時は