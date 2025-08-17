戦後８０年の今夏、香川県丸亀市中心部の商店街の交流スペース「まちの駅秋寅（あきとら）の館」に残された防空壕（ごう）に関心が集まっている。秋寅の館は、地元の鉄製品卸会社の創業者が大正末期頃から昭和初期頃にかけて建設した。木造２階建ての瓦ぶき、黒タイル張りで、太平洋戦争で空襲に備えて解体、保存され、戦後に再築された。防空壕は解体中に作られたとみられ、現在も中庭付近の扉から地下への階段を下って入