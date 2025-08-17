◇プロ野球セ・リーグ 中日-DeNA(17日、バンテリンドーム)DeNA・ビシエド選手が 日本野球界復帰後初HRを放ちました。2016年から2024年までの9年間、中日に所属したビシエド選手は、その後メキシカンリーグでプレーし、7月19日にDeNAに入団していました。ここまで24打席5安打で、打率.217 で本塁打はありませんでしたが、そのときがきました。1点リードの2回表 松葉貴大投手の初球133キロのストレートを左中間へ放ち、そのままスタ