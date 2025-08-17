「巨人−阪神」（１７日、東京ドーム）四回、１死から巨人・岸田行倫捕手をアクシデントが襲った。阪神の佐藤輝明内野手が低めの変化球に豪快な空振り。その後、フォロースルーのバットが岸田のマスクを直撃した。思わぬシーンに岸田は衝撃からか表情を固めた。東京ドームのスタンドもざわついた。その後、佐藤輝が謝罪したことに一言返した岸田。最後は低めのフォークを要求して空振り三振に仕留めた。