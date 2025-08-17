新世代ダンス＆ボーカルグループ「c（ウィーム）」が15日、大阪府・OSAKAMUSEで初のワンマンライブ「WE3M1stLIVE“GarrrrrrPARTY”」を開催した。メンバーそれぞれが持つ確かなスキルと、HIPHOPとR＆Bを軸にした骨太な音楽性を武器に、ダンス、歌、ラップの三拍子でその実力を証明するグループ。3年以上の育成期間を経て、メンバーの脱退や追加といった紆余（うよ）曲折を乗り越え、現在の6人体制となった。ライブ