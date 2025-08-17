お笑いタレント・なかやまきんに君（46）が17日、自身のインスタグラムを更新。人気女性タレントとの2ショットを公開し「結婚したのかと思った」などの反響が寄せられている。きんに君は「cancam9月号二の腕痩せトレーニング特集に出演させていただきました」と報告。「共演は生見愛瑠さん新沼凛空さん」と記し、タレント・女優のめるること生見愛瑠との2ショットを公開した。続けて「カメラマンさんからリラックスしてくだ