コメディアンの萩本欽一（84）が17日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。憧れの女優を明かす場面があった。この日、女優の浜木綿子と柴田理恵とともに出演。萩本と浜は萩本企画のドラマ「Oh！階段家族」（1979年、日本テレビ）などで3度共演し、この日が実に44年ぶりの対面。ただ、誕生日に手紙のやり取りなどを続けており、交流は続いていたという。「浜さんのお芝居が好きだったの。憧れていたの」と