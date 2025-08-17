イングランド・チャンピオンシップ（２部）のバーミンガムに所属するＦＷ古橋亨梧が１６日、開幕第２戦のアウェー・ブラックバーン戦に先発したが、不発に終わった。２―１で勝利した１３日のリーグカップ１回戦シェフィールド・ユナイテッド戦で今季初ゴールを決めて迎えたこの日は存在が消えていた。英メディア「バーミンガム・ライブ」は「本当に目立ったプレーがなかった。試合の端っこでしかプレーできず、疲れ切った様子