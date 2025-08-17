3年ぶりに日本球界に復帰したDeNAの藤浪晋太郎投手（31）が17日、中日戦（バンテリンD）に先発登板した。中日は左打者9人のスタメンで臨み、ネット上では「藤浪対策」「全員左打者」などがトレンド入りした。藤浪はレギュラーシーズンでは22年9月23日広島戦以来、1059日ぶりのマウンド。初球で152キロをマークするなど、初回から速球を投げ込んだ。2回無死一、三塁からは遊ゴロの間に1点を失ったものの、3回は3者凡退に抑えた