【モデルプレス＝2025/08/17】Number_i（ナンバーアイ）の岸優太、平野紫耀、神宮寺勇太が16日、NHK総合で放送された「Number_i 〜唯一無二の挑戦 世界へ〜」（よる23時〜）に出演。Number_iの音楽について語る場面があった。【写真】Number_i「人生で1番アウェー」コーチェラ出演時の様子◆Number_i平野紫耀、自分達らしさについて口に2023年10月に「自分達らしい音楽を追求する」ために結成されたNumber_i。当時平野は「音楽で幸