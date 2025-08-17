札幌１１Ｒ・札幌記念・Ｇ２・馬トク激走馬＝ハヤテノフクノスケ前走の函館記念で２着に激走したウインバリアシオン産駒。騎乗した横山武史騎手は「調教が良くなかった」とコンディション的にベストではなかったというジャッジだったが、レコード決着での好走に「能力は相当ある」と本音がポロリ。全能力を出し切れていない敗戦であることは明白だ。中間はシュウジデイファームで調整された後、函館競馬場に入厩し、追い切りを