終戦の日の8月15日。全国戦没者追悼式の式辞で石破総理は「あの戦争の反省と教訓を、今改めて深く胸に刻まねばなりません」と述べました。「反省」という言葉を総理が使ったのは13年ぶりです。【写真を見る】総理式辞に13年ぶり「反省」の言葉安倍総理、小泉総理、村山総理の式辞は…戦後80年13年ぶり総理の式辞に「反省」の言葉終戦から80年を迎えた15日。各地で追悼の祈りが捧げられました。天皇陛下「過去を顧み、深い反省