◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンＤ）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（前３Ａタコマ）が移籍後初１軍登板し、３回に初めて中日打線を３者凡退に打ち取った。まずは先頭の岡林を１５３キロの直球で二ゴロ、続く樋口は１５３キロの直球で中飛、最後は上林を１５４キロの直球で空振り三振に斬った。