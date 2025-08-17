◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンＤ）ＤｅＮＡのダヤン・ビシエド内野手が１号ソロを放った。２回先頭、松葉の１３３キロの直球を振り抜くと、打球は一直線にバンテリンＤのバックスクリーン左へ飛び込んだ。かつて所属した中日の本拠地での１発に「打ったのはストレートです。昨日ドラゴンズファンの皆さんにあたたかい拍手をいただき熱い気持ちになりました。そして今日皆さんの前でホームランを打