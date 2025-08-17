「全国高校野球選手権・３回戦、横浜５−０津田学園」（１７日、甲子園球場）２回戦の広陵戦が相手の出場辞退により不戦勝となった津田学園は横浜に完敗。８強入りを逃した。１回戦の７日以来、１０日ぶりとなった実戦は、横浜の先発・織田に初回から苦しめられた。序盤３イニングをパーフェクトに封じ込まれると、四回に先頭を四球で出したが得点を奪うことはできず。五回に初安打を放つも後続が続かず。９回１０６球５安打