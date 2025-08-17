ガザでの惨状を伝える記者殺害10日、中東の衛星テレビ局「アルジャジーラ」は、ガザで取材活動をしていた記者4人がイスラエル軍の攻撃で殺害されたと発表。【写真を見る】時には涙を流し…殺害された記者が伝え続けたガザの“惨状”そのうちの一人、アナス・シャリフ記者（28）は、SNSで世界中に183万人のフォロワーを持ち、時には涙を流しながら、ガザの“惨状”を伝えていました。「2時間前からガザ市で攻撃が激化している」とSN