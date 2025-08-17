タレント上沼恵美子（70）が17日、高田純次（78）とMCを務める読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」（日曜午前11時40分）に出演。定年退職後の夫の、妻に対する発言について注意を促した。日本人で初めて米国野球殿堂入りしたイチロー氏（51＝元マリナーズなど）が7月27日（日本時間28日）、米ニューヨーク州クーパーズタウンでの表彰式典に出席。スピーチで「私を一番支えてくれたのが、妻の弓子でした」と感謝の