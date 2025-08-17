声優の緒方恵美が17日、X（旧ツイッター）を更新。13日に53歳で亡くなった声優の櫻井智さんを追悼した。緒方は、櫻井さんは「声優ブーム」の起点のひとりだとして、「私のように作品でもちあげられた人間とは違って、本物のプロの『アイドル声優』とは彼女のような人を指すのだと当時は思っていたけれど、今、この亡くなる瞬間まで、ファンのことを想い、ギリギリまでという在り方を見聞きし、あなたは今も、本物のアイドルでい続