フリーアナウンサーの滝川クリステルが15日放送されたニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」に出演。夫の小泉進次郎農相に言及した。ユーミンがトークの流れで「つらい思いをしているご主人が…。ボクサーの妻のようにリングサイドで“あ〜”みたいな」と多忙な小泉氏の現況に触れつつふると、滝川は明るく笑いつつ「ほんとですよ〜。もう“あ〜”みたいなこともたくさんありますけど、なるべく（夫が）家帰ってき