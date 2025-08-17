◇第107回全国高校野球選手権第12日3回戦横浜 5―0 津田学園（2025年8月17日甲子園）春夏連覇を狙う横浜（神奈川）が津田学園（三重）を5―0で破り、夏は2008年以来17年ぶりの8強入りを果たして夏の甲子園通算40勝目を挙げた。最速152キロ右腕・織田翔希（2年）が106球を投げ、5安打2四球5奪三振無失点で今大会2度目の完封勝利をマーク。今大会の連続無失点を23回2/3に伸ばした。村田浩明監督によると、織田は体調を崩